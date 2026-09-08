Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu: Dış konjonktürdeki sıkıntıları göz ardı etmek mümkün değil

Orta Vadeli Program’ın yasal dayanağı olan 5018 sayılı kanunun tarihsel sürecini aktaran Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, çok yıllı bütçe yapmanın önemine dikkat çekti. Kanunun 2003 yılı öncesinde gündeme getirilen çok önemli bir mali düzenleme olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Saygılıoğlu, bu düzenlemenin temel amacının geleceği öngörebilmek, şeffaflığı ve öngörülebilirliği sağlamak olduğunu ifade etti.

Sistemin 2006 yılından bu yana üçer yıllık periyotlarla kesintisiz şekilde uygulandığını belirten Prof. Dr. Saygılıoğlu, OVP'nin niteliğine dair, "Orta vadeli program bir iyi niyet temennisi değildir; orta vadeli program bir kurallar setidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümetin dış konjonktür gerekçesi doğrudur"

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini yorumlayan Prof. Dr. Saygılıoğlu, hükümetin programda yer verdiği dışsal gerekçeleri haklı buldu.

Dünya genelindeki jeopolitik risklerin Türkiye’yi de etkilediğini belirten Prof. Dr. Saygılıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun da gerekçelerini gayet güzel genel değerlendirmesinde yazmış hükümet. Demiş ki; dış konjonktür, savaşlar ve diğer jeopolitik gelişmeler düşündüğümüzde Türkiye'nin böyle bir ekosistemde sıkıntıları vardır ve doğrudur. Yani bunları göz ardı etmek mümkün değil".

"Yapısal reformlar ve eylem planları takip edilmeli"

Program kapsamında paylaşılan güncel verileri ve yapısal reform çalışmalarını da aktaran Prof. Dr. Saygılıoğlu, ağustos ayı itibarıyla enflasyonun %31,5, rezervlerin 188 milyar dolar ve Türk lirası mevduat payının %61,5 seviyesine çıktığına ilişkin bilgilerin metinde yer aldığını belirtti.

Son yıllarda uygulamaya konulan yapısal reform adımlarına değinen Prof. Dr. Saygılıoğlu, programda yer alan 5 ana başlık, 25 kategori ve 72 eylem planının önemine işaret ederek, ilgili kurum ve kuruluşların bu eylem planları kapsamında bugüne kadar neler yapıldığını titizlikle değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.