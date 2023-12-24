Prof. Dr. Özgür Demirtaş anketten çıkan sonucu yayınladı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 23 Aralık’ta X hesabı üzerinden düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.

Demirtaş takipçilerine “100 liralık yatırımınız var: Önce yüzde 10 arttı. Sonra yüzde 10 düştü. Sonra yüzde 10 daha arttı. Sonra yüzde 10 daha düştü. Şu anda kaç liranız var” şeklinde bir soru yöneltmişti.

Prof. Dr. Demirtaş bugün 500 bin kişinin katıldığı anketin sonuçlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Ankete katılanların yüzde 30’dan fazlası soruya yanlış yanıt verdi.

Demirtaş’ın uyarı niteliğindeki paylaşımı şöyle:

* 500 bin kişi oy kullandı. Yüzde 30’dan fazla kişi yanlış yanıt verdi. Doğru yanıt 98.01.

* Türkçesi: aynı oranda artan ve azalan bir borsa o testere anında size durduğunuz yerde para kaybettiriyordur… Dikkatli olun.