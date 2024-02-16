Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi yönetimini eleştiren siyasetçilere mesaj

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla ekonomi yönetimini eleştiren ve "hedef" alan siyasetçilere seslendi. Merkez Bankası'nın değerli bir Başkan Yardımcısı'nı hedef almak çok "yanlış" diyen Demirtaş, "Bırakın eleştirmeyi tam anlamı ile desteklenmesi gerekir. Ülkesini seven bunu yapar" ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerden ricam Ekonomi Yönetimini HEDEF almamaları. Hükümet üyesi bir siyasetçinin, Merkez Bankasının değerli bir Başkan Yardımcısını hedef alması çok YANLIŞ. Çünkü uzmanlık alanı Ekonomi değil. Konu anladığı bir konu değil, teknik bir konu.



Geçmişte yapılan hataları… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 16, 2024

"Siyasetçilerden ricam Ekonomi Yönetimini HEDEF almamaları. Hükümet üyesi bir siyasetçinin, Merkez Bankasının değerli bir Başkan Yardımcısını hedef alması çok YANLIŞ. Çünkü uzmanlık alanı Ekonomi değil. Konu anladığı bir konu değil, teknik bir konu.

Geçmişte yapılan hataları düzeltmeye çalışan bir Merkez Bankasının, bırakın bu şekilde eleştirilmesini, tam anlamı ile desteklenmesi gerekir. Ülkesini seven bunu yapar."