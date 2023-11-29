Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Gaye Erkan'a destek mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na katıldı.

Burada konuşan Erkan, “Enflasyonla mücadelenin ön koşulu kararlılıktır. Finansal istikrarın sağlanmasının nihai çıktısı oynaklığı düşük, sürdürülebilir büyümedir” dedi.

Erkan’ın konuşmasında öne çıkan bazı noktalar şöyleydi:

* Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine uluslararası yatırımcıların da inanmaya başladığını rapor, beklenti, ilgi ve girişler üzerinden izlemekteyiz. Ülkemiz varlıklarına olan talebin artmasıyla fiilen girişlerin de artmaya başladığını görüyoruz.

* Girişlerin makro finansal istikrarı güçlendirerek, zamana yayılarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de rezervlerimizdeki artışı kalıcı kılarak Türk lirası varlıklara olan dış talebin gelişimini ülkemiz için en iyi şartlarda tesis eden bir anlayışla destekleyeceğiz.

"Videoyla anlatacağım"

Hafize Gaye Erkan'ın konuşmasının ardından ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Erkan'ın açıklamalarını olumlu bulduğunu söyleyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

* Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması çok olumlu. Yüksek bedel ödesek bile kararlıyız demiş.

* Kendisini ve tüm para kurulunu destekliyorum. Siyasetçilerin de aynı kararlılıkta olmasını dilerim.

* Bu konuda, bir ara, video çekip detaylarını da anlatacağım.