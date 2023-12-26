Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan küçük yatırımcıya borsa tavsiyeleri
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsa konusunda uyarlarına devam ediyor. Demirtaş, "Panik yapmayın, uzun vadeli yatırımcı olun ve gaza gelmeyin" mesajı paylaştı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsada mağduriyet yaşayan küçük yatırımcıya ilişkin mesajlarını sürdürüyor. Son dönemde halka arz olan şirketlerin olumsuz performans sergilemesi ve endeksteki düşüşler üzerine "Küçük yatırımcıya yazık" mesajı paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, önemli tavsiyelerde bulundu.
X (Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Özgür Demirtaş'ın tavsiyeleri şöyle:
* Panik yapmayın.
* Uzun vadeli yatırımcı olun.
* Gaza gelmeyin.
* Kimseden Yatırım Tavsiyesi Almayın.
* Tek bir hisseye tüm paranızı yatırmayın.
* Borsa ile OYUN oynamayın.
* Bilmediğiniz şirketlere yatırım yapmayın.