Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez'in faiz kararına ilişkin dikkat çeken yorum

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin bir mesaj paylaştı.



X (Twitter) hesabından bir değerlendirme yapan Prof. Demirtaş. "Merkez Bankası şu ana kadar yapması gerekeni yaptı. (Daha önce de yazdım, çok kez tebrik ettim, bir tek son artışı 500 baz puan yapsak daha iyiydi)" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Demirştaş, sonraki sürece ilişkin yapılması gerekeni ise şöyle anlattı: "Ancak şimdi mali politikanın üzerine gidilmesi lazım. Likidite fazlasının çekilmesi lazım. Kamu tasarruf tedbirlerinin arttırılması lazım."

TCMB, yılın ilk faiz kararını açıklamıştı. Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 250 baz puan artırmış ve faizi yüzde 45 seviyesine çekmişti. TCMB, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini bildirmişti.