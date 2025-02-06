Prof. Dr. Şenol Babuşcu: 200 TL’lik banknotlar piyasayı ele geçirdi

Türkiye’de tedavüldeki en büyük kupürlü banknot 200 TL, piyasada giderek daha fazla yer kaplıyor.

Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu’nun paylaştığı verilere göre, Ocak 2025 itibarıyla dolaşımdaki 200 ve 100 TL’lik banknotların toplam banknotlar içindeki payı yüzde 96 seviyesine ulaştı.

Babuşcu, sosyal medya paylaşımında, “Dolaşımdaki banknotların adet açısından dağılımına bakıldığında, yarıdan fazlası artık 200 TL’lik banknotlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda 200 TL’nin toplam içindeki payı 24,2 puan artarken, en büyük düşüş 100 TL’lik banknotlarda yaşandı. 100 TL’lik banknotların payı 14,8 puan azaldı.

Temmuz 2021’den itibaren 200 TL’lik banknotların dolaşımdaki oranında hızlı bir yükseliş yaşanırken, 50 TL’lik banknotların giderek piyasadan çekildiği belirtiliyor.

En büyük iki banknot olan 200 ve 100 TL’nin tutar cinsinden dağılımda payının yüzde 96 seviyesinde olduğu görüldü.