Prof. Dr. Şenol Babuşcu’dan faiz yorumu: Bu yıl düşüş beklemek çok zor

Merkez Bankası verileri, mevduat ve kredi faizlerinde yükseliş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, üç ay vadeli TL mevduatların yıllık bileşik faiz oranı 29 Mayıs–5 Haziran döneminde bir önceki haftaya kıyasla 0,81 puan artarak yüzde 49,3 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ihtiyaç kredilerindeki ortalama faiz oranı da 0,77 puan yükselerek yüzde 64,13’e çıktı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin ortalama faiz oranı ise yüzde 62,5 olarak hesaplandı.

"Kredi faizleri yüzde 60’ın üzerine çıkıyor"

Merkez Bankası’nın, faizleri yüzde 37’de sabit tuttuğunu anımsatan Babuşcu, “Bunun yıllık bileşiği yüzde 49’dur. Bankalar, bu orana diğer maliyetleri ekliyor. Banka maliyetleri 7 puan. 5 puan da kar marjı. Dolayısıyla faizler yüzde 60’ın birkaç puan üzerine çıkıyor“ diye konuştu.

"Bu yıl faizlerde düşüş beklemek zor"

Babuşcu, faizlerin bu yıl düşmesinin çok zor olduğunu belirterek, vatandaşların krediye daha rahat koşullarda erişmesi için öncelikle enflasyonun düşmesi gerektiğine dikkati çekti. Babuşcu, "Vatandaşın, daha uygun koşullarda ve faiz oranlarında kredi kullanması için enflasyonun yüzde 15‘in, faizlerin de yüzde 20'nin altına inmesi gerekiyor. Bu oranların yakalanması gerçekten çok zor“ değerlendirmesini yaptı.