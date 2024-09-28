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Prof. Dr. Şenol Babuşcu paylaştı! ATM'lerde yeni dönem: '2025 yılında başlıyor'

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ATM'lerde yeni dönemin 2025 yılında başlayacağını paylaştı. Babuşcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler" dedi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Şenol Babuşcu paylaştı! ATM'lerde yeni dönem: '2025 yılında başlıyor'
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ATM'lere 200 ve 100 TL'lik banknotlar konulmaya başladı. Bu durum piyasada bozuk paraya erişimi zorlaştırdı.

Konuya dikkat çeken isimlerden biri de Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu... 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, ATM'lerde yeni dönemin 2025 yılında başlayacağını yazdı.

'ATM'lere sadece 200 TL banknot yerleştirecek'

Babuşcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5, 10, 20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler."

Ekonomi
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