Prof. Dr. Sinan Alçın: ABD dolar temelli bir kağıttan kaplan, Çin ateş saçan bir güç

Prof. Dr. Sinan Alçın, ABD ve Çin arasındaki küresel güç rekabetini çarpıcı bir metaforla değerlendirerek ABD'nin mevcut durumunu ‘kağıttan bir kaplan’ olarak tanımladı. Ancak Prof. Dr. Alçın, bu benzetmedeki kağıdın herhangi bir materyal değil, bizzat Amerikan doları olduğuna dikkat çekerek; dünyada petrodolar sistemi devam ettiği ve Amerikan hazinesi dolar basma yetkisini elinde tuttuğu sürece bu gücün etkisini sürdüreceğini ifade etti. Diğer yandan Çin'i ‘ejderha’ motifiyle betimleyen Prof. Dr. Alçın, bu ülkenin yakın tarihteki askeri kayıplarını geride bırakarak; özellikle dronlar, füzeler ve uydu sistemleri gibi yeni savaş teknolojilerinde muazzam bir ilerleme kaydettiğini ve artık ‘ateş saçabilen’ gerçek bir güce dönüştüğünü belirtti.

‘Çin malı’ imajında devrim: Ucuz emekten yüksek kaliteye

Çin’in ekonomik dönüşümünü iki ana faza ayıran Prof. Dr. Alçın, 1992-2015 yılları arasındaki ucuz emeğe dayalı dönemin yerini, 2015 sonrasında yapay zeka, kompozit malzemeler, uzay teknolojileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına bıraktığını söyledi. Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası geçirdiği kalite evrimine benzer bir sürecin Çin için de geçerli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alçın, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde ‘Çin malı’ ifadesinin dünyada en kaliteli ürünleri temsil eder hale geleceğini öngördü. Bu stratejik hamlelerin bir parçası olarak Çin'in, Avrupa pazarına erişimde Türkiye ve Macaristan gibi ülkeleri birer kapı olarak daha fazla kullanmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Boğazlar üzerindeki hakimiyet yarışı ve Petro-Yuan dönemi

Küresel jeopolitikteki kırılmaları da analiz eden Prof. Dr. Alçın, Hürmüz ve Malaka gibi kritik boğazlar üzerindeki kontrol mücadelesinin bir turnusol kağıdı görevi gördüğünü ifade etti. ABD'nin dünyadaki tüm boğazları kontrol altında tutma isteğinin diğer ülkelerde bir uyanış yarattığını belirten Prof. Dr. Alçın; Kanada, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin son dönemdeki siyasi ve ticari çıkışlarının bu durumun bir yansıması olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Alçın ayrıca, Çin'in elindeki dolar rezervlerini azaltarak Petro-Yuan sistemine yönelmesinin, ABD hegemonyasına karşı dünya ekonomisindeki dengeleri tamamen değiştirebileceğini vurguladı.

Ekonomide stagflasyon riski ve merkez bankalarının ‘ince ayar’ stratejisi

Son olarak küresel ekonomik belirsizliklere ve merkez bankalarının tutumuna değinen Prof. Dr. Alçın, mevcut tablonun 1974 sonrası görülen stagflasyon riskini yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Böylesi karmaşık bir ortamda majör merkez bankalarının ‘bekle-gör’ politikasını tercih ederek sabit durmayı seçtiklerini ifade eden Prof. Dr. Alçın, bu dönemin ‘fine tuning’ yani çok ince ayarlar ve kısa adımlarla yönetilmesi gereken, her şirket veya ülke için tek bir reçetenin bulunmadığı bir süreç olduğunu söyledi. Bu belirsizlik ikliminin sermayeyi daha güvenli limanlara ve offshore alanlara yönlendirdiğini belirten Prof. Dr. Alçın, küresel paylaşım iştahı devam ettiği sürece tam bir barış ortamının henüz uzak göründüğünü ifade ederek konuşmasını noktaladı.