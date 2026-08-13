Prof. Dr. Sinan Alçın: Dünya ekonomisinde tünelin ucu karanlık

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Yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Alçın, Merkez Bankası’nın %26 olan yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesini beklemediğini ifade etti. Piyasada beklentinin %29, hanehalkında ise %40'ın üzerinde olduğunu belirten Alçın, haziran ayındaki ılımlı iyimserliğin temmuz ayıyla birlikte yerini ılımlı kötümserliğe bıraktığını vurguladı.

Faiz indirimi ihtimali zayıflıyor

Küresel piyasalardaki Şahin duruşun faiz indirimlerini güçleştirdiğini belirten Prof. Dr. Alçın, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi kurumların tutumlarına dikkat çekti. Türkiye'nin tahvil ihracını sürdürebilmesi için reel faiz vermeye devam etmesi gerektiğini savunan Alçın, bu toz duman içerisinde eylül ayında bir faiz indirimi olasılığının oldukça zayıfladığını dile getirdi.

“Tünelin ucu karanlık”

Dünya ekonomisinin güçlü bir sarsıntıya yaklaştığını savunan Prof. Dr. Alçın, "Tünelin ucu karanlık" diyerek küresel risklerin altını çizdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve stratejik rezervlerin sonuna gelinmesinin ham petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaratabileceğini belirtti. Prof. Dr. Alçın, dünyanın bir elektrifikasyon çağına girdiğini ve ekonomilerin bir enerji darboğazını kaldıramayacak durumda olduğunu vurguladı.

Yapay zeka ve erken sanayisizleşme tehdidi

Dijital ekonominin fiziksel dünyaya olan bağımlılığına değinen Prof. Dr. Alçın, yapay zekanın tükettiği su ve enerji miktarının korkunç seviyelere ulaştığını ifade etti. Türkiye için erken sanayisizleşme riskine karşı uyarıda bulunan Alçın, sanayi verilerindeki dalgalanmaların ekonomik gerçeklerle her zaman örtüşmediğini ve üretim yapısının korunması gerektiğini vurguladı.

ABD tahvillerinde petro-dolar krizi sinyali

ABD'nin 30 yıllık tahvillerindeki faiz artışını bir ‘anomali’ olarak nitelendiren Prof. Dr. Alçın, bu durumun 2007'den bu yana en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti. Uzun vadeli faizlerin bu denli yüksek seyretmesinin küresel sistemde köklü bir değişimin habercisi olabileceğini söyleyen Alçın, "Petrol-dolar sistemi ortadan kalkabilir ve ABD doları hükmünü büyük ölçüde yitirebilir" diyerek gelecek yıllara dair kritik bir projeksiyon çizdi.