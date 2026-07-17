Prof. Dr. Sinan Alçın’dan dikkat çeken analiz: 200 TL bozuk para hükmünde

Piyasadaki banknotların emisyon hacmi incelendiğinde, 200 liralık banknotların payının %89 ila %90 seviyelerine ulaştığı görülüyor. Bu durumu paranın değerindeki düşüşün bir tescili olarak değerlendiren Prof. Dr. Alçın, 2009 yılında bir adet 200 TL ile satın alınabilen mal ve hizmet sepetinin bugün ancak 26 adet 200 TL (toplamda 5.143 TL) ile alınabildiğini ifade etti. Günlük alışverişlerde artık hemen her işlem için 200 TL verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Alçın, bu durumun parayı adeta bir ‘bozuk para’ hükmüne getirdiğini ve ödemelerin vadesiz mevduat ile dijital kanallara kayışını hızlandırdığını vurguladı.

Yeni banknot neden basılmıyor?

Kamuoyunda beklenen 500 TL veya 1000 TL’lik banknotların basımı konusunda ekonomi yönetiminin isteksiz olduğunu belirten Prof. Dr. Alçın, yeni bir büyük banknot basılmasının paranın satın alma gücündeki kaybın resmen kabulü anlamına geleceği için bu sürecin geciktirildiğini söyledi. Öte yandan, 5 TL gibi en düşük değerli kağıt paraların tedavülden kalkması durumunda devlet için bir senyoraj geliri oluşabileceğini de ekledi.

Hanehalkı borç sarmalı ve sosyal riskler

Enflasyonun kontrol edilemediği bir ortamda vatandaşın gelirinin giderlerini karşılamaya yetmediğini belirten Prof. Dr. Alçın, "Yorgan sürekli kısalıyor; vatandaş bu kısalan yorgana göre ayağını nasıl uzatacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Kredi kartı borçlarının 6 milyar lirayı aşan rekor seviyelere ulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, faizle borçlanmanın aslında gelecekteki gelirden vazgeçmek ve geleceği ipotek altına almak olduğunu vurguladı. Bu finansal darboğazın, insanları yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık gibi riskli yollara ittiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Erken sanayisizleşme ve sektörel durgunluk

Türkiye’nin bir erken sanayisizleşme dönemi yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Alçın, hizmet sektörünün sanayinin yerini aldığını ancak beklenen katma değeri yaratamadığını söyledi. Mevcut hizmet sektörünün ağırlıklı olarak konaklama, ulaştırma ve gayrimenkul odaklı olduğunu, oysa teknoloji tasarımı ve bilimsel teknik alanların güçlenmesi gerektiğini belirtti. Benzer bir durgunluğun inşaat sektöründe de gözlendiğini; yabancı talebinin azalmasıyla inşaat üretim endeksinin Eylül ayından bu yana düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti.

Küresel bakış: Çin ve Avrupa’nın durumu

Dünya ekonomisindeki değişimlere de değinen Prof. Dr. Alçın, Çin’in ucuz emeğe dayalı büyüme modelinin sonuna geldiğini ve yüksek katma değerli üretime geçmeye çalıştığını belirtti. Avrupa tarafında ise bir yavaşlama olsa da kıtanın 80 trilyon dolarlık devasa bir servet birikimine ve güçlü bir entelektüel sermayeye sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alçın, Türkiye’nin Avrupa ile ticari ve stratejik ilişkilerini her koşulda güçlü tutması gerektiğini vurgulayarak sözlerini noktaladı.