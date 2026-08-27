Prof. Dr. Sinan Alçın’dan TCMB analizi: Eylülde 100 baz puan faiz indirimi gelebilir

Prof. Dr. Sinan Alçın, Türkiye sanayisinin son 3 yılda tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere ciddi bir kan kaybı yaşadığını vurguladı. İSO tarafından açıklanan sanayi PMI verilerinin 2 yılı aşkın süredir 50 eşik değerinin altında seyrettiğini belirten Prof. Dr. Alçın, sanayide yeniden atılım ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Mevcut küresel riskler ve kaynak kısıtları göz önüne alındığında, eldeki kısıtlı kaynakların doğru projelere kanalize edilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Alçın, genel teşviklerin faydadan çok zarar getirebileceğini söyledi. 2018 yılındaki KGF kredilerinde de görüldüğü üzere, katma değer yaratmayan genel bir genişlemenin kaynakları heba edebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşabilmesi için savunma sanayisindeki başarıların domino taşı etkisiyle makine, yazılım ve sağlık gibi diğer sektörlere de sirayet etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Alçın, sanayide çeviklik ve bütünsel bir planlamanın şart olduğunu vurguladı.

TCMB’den normalleşme ve faiz indirimi sinyali

Para politikasındaki son gelişmeleri yorumlayan Prof. Dr. Alçın, TCMB’nin mart ayında ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine %37 faiz oranıyla yeniden başlamasını politika faizine dönüş ve bir ‘normalleşme’ adımı olarak nitelendirdi. Bu kararın arkasında TCMB’nin faiz indirimi konusundaki iştahının yattığını belirten Prof. Dr. Alçın, ham petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin sürmesi durumunda eylül ayında yaklaşık 100 baz puanlık bir faiz indirimi görülebileceğini belirtti. Yıl sonu politika faizi beklentisinin %35 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Alçın, küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak eylül veya ekim aylarında faiz indirimi adımlarının tamamlanabileceğini ve bu sürecin bankacılık sektörüne de nefes aldırabileceğini ifade etti.

Kredi risk primi ve küresel ekonomide Jackson Hole etkisi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 217 baz puana gerilemesini olumlu bulduğunu belirten Prof. Dr. Alçın, buna rağmen bu seviyenin hala yüksek olduğunu söyledi. 4 yıldır savaşta olan Rusya'nın bile Türkiye'den daha düşük bir risk primine sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, CDS'teki düşüşün carry trade yatırımları açısından olumsuz bir durum yaratmayacağını, zira Türkiye'nin reel olarak hala dünyada en yüksek faiz veren ülkelerin başında geldiğini açıkladı.

Küresel piyasaların odağındaki Jackson Hole toplantılarına ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşmaya da değinen Prof. Dr. Alçın, piyasadaki uzun vadeli risklerin ve petro-dolar sisteminin yıkılması ihtimalinin tahvil faizlerindeki dalgalanmaları tetiklediğini belirtti. Hürmüz Boğazı krizinin yarattığı kalıcı enflasyon riski nedeniyle Fed'in sıkı duruşunu korumak isteyeceğini ifade eden Prof. Dr. Alçın, baz senaryoda Fed'den bir faiz artırımı ihtimalinin kuvvetli olduğunu vurguladı.