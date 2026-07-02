Prof. Dr. Sinan Alçın’dan uyarı: Asgari ücret, seçim atmosferi ve yapısal reform şartı

Prof. Dr. Alçın, yüksek enflasyonun geniş kesimlerin satın alma gücünü ciddi şekilde erittiğini belirtti. Özellikle büyük kentlerde yaşam maliyetinin bir bekar için dahi 50 bin lirayı aştığını ifade eden Prof. Dr. Alçın, Türkiye’deki iş sözleşmelerinin %37’sinin asgari ücret üzerinden yapıldığını, bu oranın biraz üzerindeki ücretlerle birlikte kitlenin %65’i geçtiğini söyledi. Bu durumun asgari ücreti bir koruma hattı olmaktan çıkarıp genel bir referans ücret haline getirdiğini vurguladı.

"Seçim sathı mailine yaklaşıyoruz"

DEM Parti’nin asgari ücretin 60 bin TL olması ve yılda iki kez güncellenmesi yönündeki teklifini yorumlayan Prof. Dr. Alçın, bu hamlenin siyasi bir gösterge olduğunu ifade etti. Diğer muhalefet partilerinin de benzer destekler verebileceğini öngören Prof. Dr. Alçın, "Bu bize artık seçim sathı mailine yaklaştığımızı gösteriyor" diyerek, ekonomi politikaları üzerindeki siyasi baskının artabileceğine işaret etti.

Ekonomide ‘ponzi finans’ riski ve mali disiplin

Hazinenin sürekli yüksek faizle borçlanmasını değerlendiren Prof. Dr. Alçın, bu durumun borcun borçla kapatıldığı bir 'ponzi finans' riskini doğurabileceği uyarısında bulundu. Ekonomiyi delik bir kovaya benzeten Prof. Dr. Alçın, kovanın altındaki harcamalar (delikler) kapatılmadan sadece üstten vergiyle su doldurarak istikrar sağlanamayacağını belirtti. Çözüm olarak 2001 yılındaki gibi güçlü bir yapısal program ve mali disiplin çağrısı yaptı.

NATO 2.0 ve jeopolitik riskler

Yaklaşan NATO zirvesine değinen Prof. Dr. Alçın, savunma sanayiindeki gücün Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu ancak ‘NATO 2.0’ olarak adlandırılabilecek yeni yapılanmada riskler bulunduğunu söyledi. Özellikle Güney Kıbrıs’ın konumu ve Türkiye’de kurulması muhtemel yeni üslerin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kullanılma ihtimalinin, Rusya ile ilişkilerde yeni bir olumsuz dönemi tetikleyebileceğini ifade etti.

Sanayide duraklama ve KOBİ’lerin yönetim sorunu

İmalat PMI verilerinin 27 aydır zayıflama göstermesinin bir durağanlığa işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Alçın, sadece para politikası veya kredi genişlemesiyle bu durumun aşılamayacağını savundu. KOBİ’lerin en büyük sorununun finansmana erişimden ziyade bir yönetim sorunu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alçın, teknoloji odaklı kümelenmelerin ve yüksek katma değerli üretimin şart olduğunu vurguladı.