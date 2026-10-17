Prof. Dr. Zeynep Ökten: Piyasalar zamanla kendi dengesiyle toparlanacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fon krizinin ardından piyasalardaki sermaye akışını değerlendiren Prof. Dr. Zeynep Ökten, yatırımcıların ellerindeki kaynağı eninde sonunda tekrar piyasaya aktaracağını ve piyasa mekanizmasının zaman içerisinde uyum sağlayarak toparlanacağını ifade etti. Yapılan incelemelerin fonlardan çıkan kaynağın ağırlıklı olarak TL mevduatına kaydığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ökten, dövize yönelimin ise beklenenin altında kaldığını kaydetti.

Tüketim kalıplarındaki değişim ve lüks tüketimde yavaşlama

Piyasalardan gelen son verileri analiz eden Prof. Dr. Zeynep Ökten, otomotiv sektöründeki satışların ve gayrimenkul piyasasındaki işlem hacminin düştüğünü vurguladı. İthal tüketim malları içerisindeki lüks mal alımlarının da durulma sürecine girdiğini belirten Prof. Dr. Ökten, yüksek getirili fon ve finansal araçlardan elde edilen kazançların azalmasıyla birlikte üst gelir grubunun tüketim tercihlerinde değişime gidebileceğini dile getirdi.

TCMB faiz indirimi ve enflasyon tahmini

Küresel piyasalarda yüksek borçluluk oranları, para arzındaki artış ve jeopolitik riskler gibi önemli dış etkenler bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Zeynep Ökten, buna rağmen TCMB’nin faiz indirimi için harekete geçebileceğini öngördü. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte TCMB’ye 100 baz puanlık bir indirim alanı doğduğunu ifade eden Prof. Dr. Ökten, bankanın 22 Ekim ve Aralık toplantılarında 100'er baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini kaydetti. Geçmiş dönem baz etkilerini de dikkate alan Prof. Dr. Ökten, yıl sonu enflasyonunun %30'un altına düşmesinin teknik açıdan zor göründüğünü sözlerine ekledi.

Seçim ekonomisi ve yıl sonu beklentileri

Seçimlerin 2028 yılında yapılacağına ilişkin açıklamaları hatırlatan Prof. Dr. Zeynep Ökten, yakın vadede geniş kapsamlı bir seçim ekonomisinin uygulanmayacağını tahmin etti. Bu çerçevede piyasalardaki sıkılaşma eğiliminin süreceğini belirten Prof. Dr. Ökten, çalışanların ve emeklilerin alım gücünü korumak adına ücret ayarlamalarında hedeflenen rakamlar yerine gerçekleşen enflasyon oranlarının esas alınması gerektiğini ifade etti.