Prof. Dr. Zeynep Ökten’den enflasyon raporu değerlendirmesi! Martta faiz indirimi mümkün mü?

Merkez Bankası'nın sunduğu enflasyon raporunu bir "iyi niyet mektubu" olarak gördüğünü belirten Prof. Dr. Ökten, raporun içindeki bakış açılarının çok pozitif olduğunu ancak piyasa gerçekleriyle tam örtüşmediğini ifade etti. Yıllardır ana hedefin tutturulamadığını, bu nedenle ortaya atılan "ara hedef" kavramının da fazla iyimser bir beklenti olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ökten, yıl sonu enflasyonunun genellikle belirlenen üst bandın dahi üzerinde sonuçlandığını ifade etti.

Mart ayında faiz indirimi sinyali

Prof. Dr. Ökten, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarından yola çıkarak faiz patikasına dair önemli bir öngörüde bulundu. Ocak ve şubat aylarındaki yüksek enflasyonun beklendiğini ve bu sürecin atlatılmasının ardından mart ayında bir rahatlama öngörüldüğünü belirten Prof. Dr. Ökten, "Martta bir faiz indirimi bekliyorum. 100 veya 50 baz puanlık indirimlere devam edileceği sinyalini aldım" dedi.

Tarım ÜFE artışı gıda fiyatlarını zorlayabilir

Tarım üretici fiyat endeksindeki (Tarım ÜFE) %8,46’lık aylık artışa dikkat çeken Prof. Dr. Ökten, bu durumun gıda enflasyonu üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi. Çiftçinin üretim maliyetlerinin inanılmaz yükseldiğini ve bu girdi maliyetlerinin fiyatlara yansıyacağını belirten Prof. Dr. Ökten, gıdanın önümüzde bir problem olarak durmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca bütçede tarıma ayrılan payın, ürünün stratejik önemine rağmen oldukça düşük kaldığını belirtti.

Prof. Dr. Ökten’e göre Türkiye’deki temel sorunlardan biri, para politikasının etkinliğinin zayıflamış olması. Gelir dağılımındaki bozulmanın bu durumu derinleştirdiğini savunan Prof. Dr. Ökten, faiz artışlarının tüketimi sınırlamada beklenen etkiyi göstermediğini ifade etti. Asgari ücret ve benzeri düzeylerde gelir elde eden geniş kesimlerin faiz oranlarıyla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığını, bu grubun tasarruf edebilme imkanının zaten oldukça sınırlı olduğunu belirtti. Öte yandan gelirin önemli bölümünü elinde tutan üst gelir grubunun ise faiz artışlarına rağmen tüketim alışkanlıklarını kayda değer ölçüde değiştirmediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Ökten’e göre para politikasının etkili olabilmesi için tasarruf kapasitesine sahip, harcama kararlarını faiz düzeyine göre şekillendirebilen güçlü bir orta tabakanın oluşması gerekiyor.