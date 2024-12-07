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Prof. Hakan Kara’dan büyüme için iyi, enflasyon için kötü haber!

Prof. Dr. Hakan Kara, karşılıksız çek oranları üzerinden yaptığı değerlendirmede, büyüme açısından iyi, ancak enflasyon açısından kötü haber verdi.

Haber Merkezi
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Prof. Hakan Kara’dan büyüme için iyi, enflasyon için kötü haber!
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ekonomideki görünümde karşılıksız çek oranlarındaki gerilemeyi değerlendirdi.

Kara, değerlendirmesinde karşılıksız çeklerdeki azalışın ekonomide ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Ünlü ekonomist Kara, bu durumun büyüme için iyi bir görünüm sunduğunu belirtirken, enflasyon için olumsuz bir ortam yarattığını belirtti.

Kara’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Karşılıksız çek oranlarındaki artışın devam etmemesi son dönemde ekonominin ılımlı toparlanma gösterdiğini teyit ediyor. Büyüme açısından iyi, enflasyondan açısından kötü haber.”

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