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Prof.Dr. Selva Demiralp: Erken faiz indirimleriyle ödenen bedel boşa gider

Prof. Dr. Selva Demiralp, gelecek hafta TCMB’nin açıklayacağı 2024 yılının son faiz kararında indirimlerin başlayacağını öngörerek “Endişelerimin gerçekleştiğini görmek son derece üzücü” dedi. Faiz indirimlerinde enflasyon hedeflerinden çok “acı reçetenin maliyetinin topluma paylaştırılamamış olmasına” dikkat çeken Demiralp, ekonomi politikalarında toplum desteği olmadan sürdürülebilirlik olmadığına da işaret etti.

Haber Merkezi
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Prof.Dr. Selva Demiralp: Erken faiz indirimleriyle ödenen bedel boşa gider
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Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 26 Aralık Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına yönelik değerlendirmede bulundu.

Yılın son faiz kararı toplantısında faiz indirimlerine başlanabileceğine yönelik beklentiler için Demiralp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 21'e ulaşılmasından çok “uygulanan politikaların maliyetinin topluma etkin şekilde dağıtılamamasından” dolayı indirimlerin başlayacağını belirtti.

"Endişelerimin gerçekleştiğini görmek üzücü"

Prof. Dr. Demiralp, BBC Türkçe’de 2024’ün ilk günlerinde yazdığı yazısına işaret ederek, mevcut durumun beklentilerini doğruladığını söyledi.

Demiralp, yazısında şunlara dikkat çekmişti:

“Bu politikaların başarılı olabilmesi için atılan adımların gerekliliğine toplumun ikna olması ne kadar önemliyse, acı reçetenin maliyetinin topluma nasıl pay edileceği de bir o kadar önemli. Aksi takdirde reçetenin ağırlığı altında ezilenlerin haklı isyanı, vaktinden önce ilacın kullanımına son verilmesi ile sonuçlanabilir. Bu durumda, o zamana kadar ödenen bedel de boşa gider."

"Enflasyon indirime izin vermiyor" 

Demiralp, katıldığı CNBC-e yayınında da enflasyon verilerinin faiz indirimlerine izin vermediğini belirterek, 2025 ilk çeyreğine işaret etmişti. 

Demiralp, "İndirim olabilir bence de ama enflasyon buna izin vermiyor. Gelecek senenin ilk çeyreğinin sonuna kadar beklemek daha sağlıklı olur. 21 olmasa da gelecek sene sonunda 30'larda olan bir enflasyon olabilir" dedi. 

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