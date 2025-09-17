  1. Ekonomim
İstanbul’un en bilinen alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo AVM, tamamen yıkıldı. Aynı yerde yapılacak İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (İş GYO) konut projesi başladı.

Profilo AVM tamamen yıkıldı! Yerinde konut projesi başlıyor
Mecidiyeköy'deki İstanbul'un en eski AVM'lerinden Profilo AVM'nin 2024 yılında başlayan yıkım süreci tamamlandı ve alışveriş merkezinin bulunduğu alanda konut projesi için hazırlıklar başladı. 

Konut projesinin zemin çalışmaları başladı

Yıkıman başlaması ile birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İş GYO), Artaş İnşaat ile “Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalamıştı.  Binanın tamamen yıkılması ile birlikte konut projesinin zemin çalışmalarına geçildi. 

İş GYO ve Artaş İnşaat arasındaki sözleşmeye göre  Artaş İnşaat, arsa üzerinde tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak ve inşa edilecek bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmak üzere proje geliştirmesi, proje satışları kapsamında elde edilecek gelirler üzerinden İş GYO’ya en az 65 milyon dolar+KDV değerinde hasılat payı ödeyecek.

