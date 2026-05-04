“Program kapsamı dışında kalanlar da destek almalı"

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, Türkiye’nin uluslararası yatırım merkezi olmasını öngören paketi desteklediklerini bildirdi. Paket içindeki vergi düzenlemelerinin de önemli olduğunun altını çizen Baran, buna karşılık program kapsamı dışında kalan işletmelerin de destekten yararlanması gerektiğini bildirdi. Baran bu kapsamda kurumlar vergisinin sadeleştirilerek yüzde 15’lik tek orana indirgenmesini önerdi. ATO Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan Gürsel Baran, “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”nın, Türkiye’nin güvenli liman olma özelliğini pekiştirdiğini bildirdi.

Bölgede yaşanan savaşların bölgeyle sınırlı kalmayarak küresel ölçekte etki yarattığının altını çizen Gürsel Baran, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanmanın küresel enflasyonda da yükselişe yol açtığını aktardı.

KOBİ'lere istisna sınırlı kaldı

Açıklanan paketi değerlendiren Baran, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 20’den 9’a, imalatçı olmayan ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürüleceğini bildirdi. Sağlanan diğer avantajların da Türkiye’nin yatırımcı dostu bir ülke olma özelliğini güçlendireceğini dile getiren Baran, “Start-up ekosistemine yönelik teşvikler, dijital şirket uygulamaları ve finansmana erişimi kolaylaştıran düzenlemeler, özellikle genç girişimcilerimizin önünü açacak ve ülkemizin yüksek katma değerli üretim hedeflerine katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Yaşanan gelişmeler ve maliyet baskılarının şirket kârlılıklarını zayıflattığını vurgulayan Baran, Türkiye’de üretim ve istihdamda önemli rol üstlenen KOBİ’lerin vergi yükünü yüklenirken yararlanabildikleri indirim ve istisnaların sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Farklı oranların hem mevzuata uyumda zorluk oluşturduğunu hem de vergi adaleti ve rekabet açısından sorunlara yol açtığını anlatan Baran, “İş dünyası olarak, düşük oranlı vergi politikalarının ekonomik faaliyetleri artırarak, vergi gelirlerinde de artış sağlayacağını her fırsatta dile getiriyoruz” dedi. “Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”yla birlikte vergi konusunda da bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyleyen Gürsel Baran, “Vergide adalet ve rekabet için yedi ayrı oranda uygulanan kurumlar vergisinin yüzde 15 olarak tek orana indirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

"İrlanda'nın modeli yabancı sermaye çekmede çok başarılı"

Bu konuda İrlanda’da yıllardır başarılı bir model uygulandığını vurgulayan Baran, yerli yabancı tüm şirketlere yüzde 12.5 olan kurumlar vergisi oranını ile ülkenin AB içinde en çok yabancı sermaye çeken ülkelerin başında gelmesini sağladığını bildirdi. Baran, “Vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir. Böylelikle ekonomimizin bütünü, tedarik zincirinin tamamı desteklenmiş olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.