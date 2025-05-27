  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Protesto edilen senet adedi arttı
Takip Et

Protesto edilen senet adedi arttı

Nisan ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Protesto edilen senet adedi arttı
Takip Et

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan 2025’te protesto edilen toplam 24 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu.

Nisan ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 11 artarken, senet tutarında belirgin bir değişim olmadı.

İl bazında protesto edilen senetler

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 33’ünü İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 7 ile İzmir, yüzde 6 ile Ankara ve Konya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Bayburt, Kilis ve Tunceli oldu.

Ekonomi
Papara’ya TMSF kayyum atandı: İşlemlere günlük limit getirildi
Papara’ya TMSF kayyum atandı: İşlemlere günlük limit getirildi
Trump'ın medya şirketinden Bitcoin hamlesi
Trump'ın medya şirketinden Bitcoin hamlesi
Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Platformu Karadeniz’e seyre başladı
Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Platformu Karadeniz’e seyre başladı
Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek
MEHMET ŞİMŞEK:
Kipaş Holding, İSO 500'de dört şirketiyle yerini aldı
Kipaş Holding, İSO 500'de dört şirketiyle yerini aldı
TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçi afet, yüksek maliyet ve sorunlarla mücadele ediyor
TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçi afet, yüksek maliyet ve sorunlarla mücadele ediyor