Protesto edilen senet adedi arttı
Nisan ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre arttı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan 2025’te protesto edilen toplam 24 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu.
Nisan ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 11 artarken, senet tutarında belirgin bir değişim olmadı.
İl bazında protesto edilen senetler
2025 yılı Ocak-Nisan döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu.
Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 33’ünü İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 7 ile İzmir, yüzde 6 ile Ankara ve Konya izledi.
Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Bayburt, Kilis ve Tunceli oldu.