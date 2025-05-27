Protesto edilen senet adedi arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan 2025’te protesto edilen toplam 24 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu.

Nisan ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 11 artarken, senet tutarında belirgin bir değişim olmadı.

İl bazında protesto edilen senetler

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 33’ünü İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 7 ile İzmir, yüzde 6 ile Ankara ve Konya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Bayburt, Kilis ve Tunceli oldu.