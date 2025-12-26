Protesto edilen senet adedi azaldı, tutar arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre kasım ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre azaldı.

Kasım 2025’te protesto edilen toplam 27.351 adet senedin parasal tutarı 9,6 milyar TL oldu. Kasım ayında bir önceki aya göre protesto edilen senet adedi yüzde 4 azalırken, senet tutarı yüzde 12 arttı.

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 26’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 7 ile Ankara, yüzde 6 ile Konya ve İzmir izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Bingöl oldu.