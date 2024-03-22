Protesto edilen senet adedi geriledi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay protesto edilen toplam 16 bin adet senedin parasal tutarı 2,1 milyar TL oldu. Şubat ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 10,3, senet tutarı yüzde 11 geriledi.

Ocak-Şubat döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 24’ünü İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 8 ile Ankara ve Konya, yüzde 7 ile İzmir ve Gaziantep izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Ardahan oldu.