Protesto edilen senet adedi mayıs ayında azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, mayıs ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre azaldı.

Mayıs ayında protesto edilen toplam senet sayısı 21.404 adet olarak kaydedilirken, bu senetlerin parasal tutarı 7,1 milyar TL oldu. Mayıs ayında protesto edilen senet tutarı, bir önceki aya göre yüzde 47 azaldı.

İl bazında değerlendirildiğinde, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği iller sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Bursa oldu. Tutar bakımından ise Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 23'ünü İstanbul ilindekiler oluşturdu. Bu ili yüzde 9 ile İzmir, yüzde 7 ile Ankara ve yüzde 6 ile Konya takip etti. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane olarak belirlendi.