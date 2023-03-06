Protesto edilen senet sayısı yüzde 41 azaldı

Protesto edilen senet adedi ve tutarı bu yılın ocak ayında yıllık bazda azaldı. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, 2023 yılı Ocak ayında protesto edilen toplam 19 bin adet senedin parasal tutarı 1 milyar TL oldu. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre senet adedi yüzde 41 ve senet tutarı yüzde 3 azaldı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu.

Tutar olarak ise Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 33’ünü İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu 9 ile Ankara, yüzde 6 ile Konya ve Bursa ve yüzde 5 ile İzmir izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Siirt oldu.