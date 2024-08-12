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Protokol imzalandı: Emeklilere sinema salonlarında yüzde 30 indirim uygulanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile SİSAY arasında imzalanan protokole göre, emekliler sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda yüzde 30 indirim yapılacak.

Haber Merkezi
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Protokol imzalandı: Emeklilere sinema salonlarında yüzde 30 indirim uygulanacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emekliler sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda yüzde 30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde, emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecekler.

Bakan Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" mesajıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."

 

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