Protokol imzalandı: Fransa ASO üyelerine ticari vizede kolaylık sağlayacak

ANKARA(EKONOMİ)

Protokole göre ASO Üyesi sanayicilere, ticari faaliyetleri için Fransa vize süreçlerinde özel bir kolaylaştırma mekanizması oluşturulacak; vize randevuları hızlanacak ve başvurular daha etkin değerlendirilecek.

Protokolü değerlendiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, üyelerin Fransa ile kuracağı ticari ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtirken, bunun karşılıklı yatırımları artıracağına ve teknoloji odaklı iş birliklerine katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Fransa’nın Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından birisi olduğunu ifade eden Ardıç, şöyle konuştu:

"Son 10 yıllık döneme baktığımızda, ticaret hacmimizin istikrarlı biçimde büyüdüğünü görüyoruz. 2016 yılında yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin bugün 24 milyar dolar bandını aşmış olması, ilişkilerimizin ekonomik açıdan ne kadar güçlü bir ivme kazandığını açıkça ortaya koymaktadır."

Ardıç, Fransız yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin doğrudan yatırımlarla da görüldüğünü belirtirken, “Ankara’da sanayimizin güçlü üretim kapasitesi ile Fransa’nın ileri teknoloji ve yüksek katma değerli sanayi altyapısı önemli iş birliği fırsatları sunuyor” diye konuştu.

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dumont da protokolün önemli bir adım olduğunu belirterek, sürecin etkili şekilde yönetilmesinin her iki taraf için de faydalı olacağını söyledi.

Protokol imza törenine, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürü Dr. Serkan Bürken ile Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Süreç nasıl işleyecek?

İmzalanan protokol kapsamında; Ankara Sanayi Odası yönetim organlarında görev yapan temsilcilere, meslek komitesi üyelerine ve ASO üyesi firmaların üst düzey yöneticilerine ticari faaliyetleri için Fransa vize süreçlerinde özel bir kolaylaştırma mekanizması oluşturulacak.

Bu çerçevede, Fransa’nın yetkilendirdiği dış hizmet sağlayıcısı üzerinden belirli kontenjanlarda randevu tahsis edilmesi ve başvuruların daha etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

Protokol; Fransa’ya iş seyahati gerçekleştiren Türk iş insanlarının Schengen vize süreçlerinde öngörülebilirlik ve hız kazanmasını, ticari temasların artırılmasını, yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iki ülke sanayi çevreleri arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Protokolün, özellikle Ankara sanayisinin Avrupa pazarlarıyla entegrasyonuna ve Türkiye–Fransa ekonomik ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.