PSG, ABD'li Arctos Partners'ın yüzde 12,5'ini satın aldı

Ligue 1 kulübü Paris Saint Germain, ABD'li özel sermaye grubu Arctos Partners'ın azınlık hisselerini satın aldığını duyurdu.

ESPN'e konuşan kulüp kaynağı, Arctos'un PSG'nin %12,5 hissesini satın alacağını ve bunun da 4 milyar Euro (4,32 milyar dolar) ettiğini belirtti. Bu rakamın, bir futbol kulübü için rekor düzeyde yüksek bir değer anlamına geldiği söylendi.

PSG, Arctos'un yatırımının kulübün operasyonlarını büyütmeye, stadyum ve eğitim merkezi de dahil olmak üzere gayrimenkul girişimlerini desteklemeye yönelik olacağını söyledi.

PSG'yi 2011 yılında satın alan Qatar Sports Investments (QSI), kulüp ve karar alma mekanizması üzerinde tam kontrole sahip olmaya devam edecek. PSG'den yapılan açıklamada, Arctos'un kontrol gücü olmayan bir sahip olacağı ve saha içi sportif konularda herhangi bir etkiye sahip olmayacağı belirtildi.