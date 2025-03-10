PTT’den Aynı Gün Teslim hizmeti pilot uygulaması başladı

ANKARA (EKONOMİ)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni hizmetlerin tanıtımına yönelik olarak yazılı bir açıklama yaptı. Aynı gün teslim kapsamında 4 bin gönderiyi kabul edildiği gün içinde alıcıya ulaştırdıklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, saatte en az 10 bin gönderi işleyebilecek kaygı ayrım sistemini de devreye aldıklarını duyurdu. Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yatırımlar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, PTT’nin 12 bin 275 araçlı filosu, 3 bin 594 iş yeri ve 38 bin 900 personeliyle Türkiye genelinde hizmet sunduğunu kaydetti.

PTT’nin Aynı Gün Teslim projesinin ilk olarak Bursa’da hayata geçirildiğini, özellikle e-ticaret gönderilerinin yoğun olduğu illerden başlanarak yaygınlaştırılacağını açıklaya Uraloğlu, “Bursa’da pilot olarak başlattığımız Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında, yaklaşık 4 bin gönderiyi kabul edildiği gün alıcısına ulaştırdık.” diye konuştu. Ulaştırma Bakanı, ikinci fazda Ankara’nın devreye alınacağını bunu İstanbul ve İzmir’in izleyeceğini bildirdi.

Yerinde Dağıtım Modeli ilk olarak Şanlıurfa’da uygulanacak

Yerinde dağıtım modelinde ise sağlanan altyapı ile varış iline ulaştığı gün içinde kargonun alıcına tesliminin öngörüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yerinde Dağıtım uygulamasını ilk olarak Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü'nde devreye alacağız. Teknik ve operasyonel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'daki uygulamanın ardından büyük şehirlerde de aynı sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi.