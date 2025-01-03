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Pure Organic Gıda firmasına rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Pure Organic Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Pure Organic Gıda firmasına rekabet soruşturması açıldı
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Pure Organic Gıda AŞ hakkında alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Pure Organic Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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