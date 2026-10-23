Pusula Holding'den Londra'ya aktarılan 2,55 milyar TL bloke edildi!

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, söz konusu para transferleri 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Transferlerin açıklama bölümünde ise “Capital Injection” (Sermaye Aktarımı) ifadesinin yer aldığı belirlendi.

İngiltere'ye 29,2 milyon sterlin aktarıldı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding'in tek ortağı olduğu ve kurucusu konumunda bulunduğu belirtilen PSL Asset Management Limited şirketine toplam 29,2 milyon sterlin gönderildiği tespit edildi.

İngiltere'deki makamlara bildirim yapılmasının ardından şirketin hesaplarının dondurulduğu ve paranın iadesine yönelik sürecin başlatıldığı aktarıldı.

İki şirketin de tek ortağı Pusula Finans Holding

Araştırmalarda Londra'da faaliyet gösteren PSL Asset Management Limited'in yanı sıra bağlantılı olduğu belirlenen PSL Capital Limited şirketine de ulaşıldı.

İncelemelerde, her iki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu belirlendi. Şirketlerin aynı adreste, 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB konumunda faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Fon soruşturmasında yeni ayrıntılar

Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken ortaya çıkan para transferi ayrıntıları da incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Serdar Turhan'ın yurt dışına para aktarımına ilişkin işlemlerinin, ilgili makamlarca yürütülen süreç kapsamında değerlendirildiği bildirildi.