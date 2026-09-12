“Pusula Portföy’ün sahibi yurt dışına kaçtı”
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurtdışına kaçtığı, telefonunu ofisinde bıraktığı, buna rağmen Yunanistan'da olduğunun saptandığı öne sürüldü.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına çıktığı ve Yunanistan'a gittiğinin belirlendiği iddia edildi. Yarız'ın telefonunu ofisinde bıraktığı öne sürülürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Marmaris'ten tekneyle yurt dışına çıktı
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı öne sürüldü.
Yarız hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
İddialara göre Yarız, telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten tekneyle yurt dışına çıktı. Telefonunun ofiste bırakılmasına rağmen Yarız'ın Yunanistan'da bulunduğunun tespit edildiği öne sürüldü.
Yunanistan'da olduğu belirlendiği öne sürüldü
Gazeteci İsmail Saymaz, Muhammet Yarız'ın Yunanistan'da olduğunun belirlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Saymaz'ın paylaşımında, Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle yurt dışına çıktığı ve telefonunu ofisinde bıraktığı belirtildi.
Mallarına ve hesaplarına tedbir kondu
İsmail Saymaz, paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, Yarız'ın mallarına ve hesaplarına da tedbir konulduğunu aktardı.
Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı. Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir kondu."