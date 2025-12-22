Putin: AEB, çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendine yeten merkezlerinden biri olarak konumlandı



Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ortaklarla karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğine büyük önem verdiğini ve üye devletler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortak çabaların artırılmasını umduğunu söyledi.

St. Petersburg'da düzenlenen toplantıda, AEB'nin çok kutuplu dünyanın "bağımsız ve kendine yeten merkezlerinden biri" olarak sağlam bir yer edindiğini vurgulayan Putin, birlik dahilinde entegrasyonun "Avrasya Ekonomik Yolu Bildirgesi" temelinde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

"Dış etkilerden bağımsız bir ödeme altyapısı oluşturduk"

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin dış etkilerden bağımsız ve istikrarlı bir ödeme altyapısı oluşturduklarını ifade eden Putin, "Mutabakatların neredeyse tamamı ulusal para birimleriyle yapılıyor ve bu da AEB üye devletleri arasındaki ticari işlemlerin yüzde 93'ünü oluşturuyor" dedi.

"AEB, serbest ticaret ağını genişletiyor"

Avrasya Ekonomik Birliği'nin dış ticaret ortaklarının sayısını artırarak serbest ticaret ağını genişlettiğini de ifade eden Putin, bu yıl İran ile serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiğini, Birleşik Arap Emirlikleri ve Moğolistan ile yeni anlaşmalar yapıldığını ve benzer bir anlaşmanın bugün de Endonezya ile imzalanıyor olduğunu söyledi. Putin, 1,5 milyar nüfuslu bir pazara ve yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip Hindistan ile tercihli bir anlaşmanın da hazırlanmakta olduğunu ifade etti. Putin, "Anlaşma metnine ilişkin müzakerelerin ilk turu bir ay önce gerçekleştirildi ve Yeni Delhi'ye yapılan son ziyaret sırasında Hint tarafı, belgenin onay sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını ifade etti" dedi.

Ortak finans piyasası kurulacak

Putin, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği dahilinde ortak bir finans piyasasının oluşturulmasına yönelik olarak atılacak ilave adımları içeren bir karar taslağından söz etti. Putin, "Bu entegrasyon gündeminin kilit alanlarından biridir. AEB genelinde yatırımcılarımızın menkul kıymetlere ve borsalara erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İşletmeler ve şirketler için kredi imkanlarına, diğer bankacılık ürünlerine ve sigorta hizmetlerine erişim konusunda en uygun koşulların oluşturulmasını hedeflemektedir" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise AEB'nin dijital dönüşüm ve yapay zeka çağına ayak uydurması ve birlik ekonomisinin tüm alanlarda en ileri teknolojilerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği coğrafyasının dünyanın en önemli ulaşım merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Tokayev, "Ülkelerimiz Batı Avrupa ile Çin arasındaki doğu-batı koridoru ile kuzey-güney ulaşım hatlarının kesişim noktasında yer alıyor" dedi.

Gözlemci ülkelerle birlikte deniz ve demiryolu ulaşımına yapılacak yatırımlarla bu potansiyelin daha güçlü kullanılmasını talep eden Tokayev, ticari akışların optimize edilmesi ve taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesinin stratejik bir hedef olarak benimsenmesi gerektiğine işaret etti.

Toplantıda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a transit yük taşımacılığı yolunun açılması ve ikili ticaretin başlaması için koşulların oluşturulması yönündeki kararından ötürü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Toplantıda AEB'nin dönem başkanlığını üstlenen Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, dönem başkanlığını 2026'da Kazakistan'ın devralacağını açıkladı.