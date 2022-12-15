  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Putin: Avrupa'nın doğal gaz fiyatları Türkiye'den belirlenecek
Takip Et

Putin: Avrupa'nın doğal gaz fiyatları Türkiye'den belirlenecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın doğal gaz fiyatının büyük oranda, Türkiye'de kurulması planlanan merkezden belirleneceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatının büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirleneceğini söyledi. "Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" ifadesini kullanan Rus lider, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip, kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.

 

Erdoğan-Esad görüşmesine Putin formülüErdoğan-Esad görüşmesine Putin formülüGündem
Erdoğan: Türkmen doğal gazının Batı pazarlarına nakline başlamalıyızErdoğan: Türkmen doğal gazının Batı pazarlarına nakline başlamalıyızGündem

 