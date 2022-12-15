Putin: Avrupa'nın doğal gaz fiyatları Türkiye'den belirlenecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın doğal gaz fiyatının büyük oranda, Türkiye'de kurulması planlanan merkezden belirleneceğini açıkladı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatının büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirleneceğini söyledi. "Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" ifadesini kullanan Rus lider, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip, kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.