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Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: ABD ile temaslar devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Rusya ile ABD arasındaki temasların "tüm engelleme çabalarına" rağmen süreceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev: ABD ile temaslar devam edecek
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

ABD eski Başkan Joe Biden'ın uyguladığı Rusya politikalarını eleştiren Dmitriyev, "(Biden'ın) Yalanları sonsuz değildir, düzeltilmesi gerekiyor. Bu, ABD tarafının Rusya'nın meşru çıkarlarını anlamaya çalıştığı bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

"ABD ile temaslar devam edecek"

Dmitriyev, karşılıklı saygı ve ekonomik işbirliğinin, küresel güvenliğin ve sürdürülebilir barışın temellerini oluşturduğunu vurgulayarak, "Rusya ile ABD arasındaki yapıcı diyalog, başarısızlığa mahkum olan baskı girişimlerinden daha etkilidir. Bu diyalog, mümkün olan tüm yollarla onu bozmaya yönelik devasa çabalara rağmen devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti.

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