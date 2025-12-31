PVC piyasası yeni yıla frenli giriyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel PVC pazarı yılda yaklaşık 40 milyon ton üretim yaparak, PE ve PP’den sonra dünyanın en çok üretilen üçüncü sentetik polimeri konumunda. Küresel büyüklüğü 40 milyar dolar olarak tahmin edilen bu pazarın 2033 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 3.4 büyümesi bekleniyor. Market Reports World verilerine göre bu da pazarı 2033 yılında şimdiki 40 milyar dolar büyüklükten 53 milyar doların üzerine taşıyacak.

Ancak sektör 2026 yılına girerken fiyat baskılarıyla ve arz kesintileriyle karşı karşıya. 2025 boyunca gerileyen fiyatlar ve zayıf inşaat talebiyle baskı altında kaldı. Küresel ölçekte talepte belirgin bir toparlanma sinyali görülmezken, düşük fiyatlar nedeniyle üretim kesintilerinin 2026’da daha güçlü bir senaryo haline geldiği değerlendiriliyor.

Asya’da kapasite azaltma düşünülüyor

S&P Global Energy’nin İnorganik ve Vinil Ürünler Küresel Başkanı Harry Thomas’a göre, 2025’te küresel PVC ticaretinde hacim artışı ve ihracatta rekor beklentisi arz baskısını hafifletmeye yetmedi. Fiyatların son 20 yılın ortalamalarının altına gerilemesi, birçok üreticiyi zararına sevkiyat yapmaya zorladı. Thomas, üreticilerin daha yüksek fiyatlar oluşana kadar kapasite düşürme veya pazar payından feragat etme seçeneklerini değerlendirdiğini belirtiyor.

Aralık ayında Westlake’in PVC tesislerinden birinde üretimi durdurma kararı alması, 2026’nın ilk aylarında arzın daralabileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasa kaynakları, mevcut maliyet ve marj seviyelerinin sürdürülemez olduğunu ve benzer adımların başka üreticilerden de gelebileceğini belirtiyor. Ticaret akışlarına ilişkin yeni senaryo henüz bilinmezken, Asya’daki piyasa oyuncuları, Çin’in zayıf talebe rağmen kapasitesini genişletmeye devam etmesiyle artan arzı karşılamak için üretim kesintileri bekliyor.

Hindistan ticaret akışında kilit ülkelerden

Fiyat cephesinde en sert düşüşlerden biri Hindistan’da yaşandı. Platts verilerine göre Hindistan PVC fiyatları Aralık 2024–Aralık 2025 döneminde yüzde 30’un üzerinde geriledi. Ticaret akışlarında da Hindistan kilit bir rol oynuyor. Ülkede antidamping ve kalite kontrol düzenlemelerine ilişkin belirsizlik sürerken, Çinli üreticilerin Hindistan pazarını güvence altına alması, agresif fiyatlamanın diğer bölgelere kaymasını sınırlarken; Tayvan ve Güney Kore gibi tedarikçileri Avrupa ve Brezilya gibi alternatif pazarlara yöneltti.

Brezilya’da belirsizlik sürüyor

Bununla birlikte, özellikle ABD’den gelen malzemeye karşı uygulanan gümrük vergilerinin artırılması ve Çin’e karşı uygulanan gümrük vergilerinin korunmasının ardından, ülkede PVC’ye olan talep son aylarda belirsizliğini koruyor. Brezilya’ya uygulanan ithalat vergisi muafiyetlerinden yararlanan Kolombiya, Arjantin ve Mısır, ülkenin en büyük PVC tedarikçileri haline geldi. Avrupa’da altyapı yatırımları ve Ukrayna-Rusya hattındaki gelişmeler temkinli bir iyimserlik yaratırken, Brezilya’da artan gümrük vergileri ve belirsiz talep görünümü öne çıkıyor.

ABD’nin ihracatı rekor seviyeye gelebilir

ABD’de ise zayıf talebe rağmen artan kapasite, 2026’da üretim kesintilerini piyasadaki en güçlü senaryolardan biri haline getiriyor. “Eğer ABD’li üreticiler üretim oranını yüzde 80 civarında tutarsa, ABD’den Latin Amerika’ya kadar arz ve talep dengesi sağlanabilir. Üretim oranı tekrar yükselirse, ABD PVC’si Afrika, Ortadoğu ve Hindistan’da Çin PVC’si ile rekabet etmek zorunda kalacak,” diyor ABD’li bir tüccar. Harry Thomas’a göre da, “ABD 2025’te yeni bir rekor PVC ihracat toplamına doğru ilerliyor; ancak Çin’in 2025’te ilk kez en büyük ihracatçı ülke konumuna gelmesi muhtemel görünüyor.”