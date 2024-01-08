Qcells, Microsoft'la 12 gigawatt güneş paneli tedariği konusunda anlaştı

Qcells'den yapılan açıklamada, Microsoft ile yapılan 8 yıllık stratejik iş birliğinin, şirketin bu alandaki en büyük anlaşması olduğu bildirildi.



Anlaşma kapsamında Microsoft'a 8 yıl boyunca 12 GW güneş modülü ile mühendislik tedarik ve inşaat hizmeti sağlanacağı kaydedilen açıklamada, bunun yılda 1,8 milyondan fazla eve enerji sağlamaya eşdeğer olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Qcells'in sürdürülebilir şekilde güneş modülleri üretmeye ve güvenli bir ABD güneş enerjisi tedarik zinciri oluşturmaya çalıştığına işaret edilerek, Microsoft'un da 2030'a kadar "karbon negatif, su pozitif ve sıfır atık" olma sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji ve diğer çabalara yatırım yapmaya devam ettiği vurgulandı.

Bu hedefle iki şirketin 2032'ye kadar yılda yaklaşık 1,5 GW güneş paneli tedariki için iş birliğine gideceği bilgisi yer alan açıklamada, güneş modüllerinin Qcells'in geçen yıl duyurduğu 2,5 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olan ABD'nin Georgia eyaletindeki fabrikasında üretileceği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen QCells Üst Yöneticisi (CEO) Justin Lee, yenilenebilir enerji çözümlerine küresel geçişi hızlandıracak önemli bir taahhüdün parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Microsoft Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bobby Hollis de söz konusu anlaşmanın temiz enerji ekonomisini geliştirmek için gerekli güneş modüllerinin büyük ölçekli yerli üretimini teşvik etmek üzere tasarlandığını ifade etti.