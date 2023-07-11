QNB Finansbank ve EBRD'den deprem bölgesi için 110 milyon dolarlık anlaşma

QNB Finansbank Hazine Satış ve Uluslararası Bankacılık Direktörü Yeliz Ataay Arıkök EBRD’den elde edilen bu kredi ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi olan şirket ve kişilerin acil finansman ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

EBRD tarafından yapılan açıklamada, 50 binin üzerinde can kaybına ve ülke ekonomisine 100 milyar dolarının üzerinde zarara neden olan deprem felaketi için Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi hazırlandığını belirterek, QNB Finansbank’a kullandırılan kredinin bu kapsama dahil olduğunu belirtti.

110 milyon dolarlık kredi, bölge ekonomisinde meydana gelen hasarların kısmen giderilmesi ve afetten etkilenen şehirlerin geçim kaynaklarının ve beşeri sermayelerinin korunması için kullanılacak.

Kredi ile işletmelere ve bireylere finansal destek sağlanarak, etkilenen şehirlerdeki yerel nüfusun en acil finansman ihtiyaçlarını karşılanması ve borçluların mevcut kredilerini yeniden yapılandırmaları, ayrıca gerektiğinde ek finansman elde etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

EBRD, felaketin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde bölgeye yönelik 1.5 milyar Euro'luk bir yatırım planını daha önce açıklamıştı.

QNB Finansbank Hazine Satış ve Uluslararası Bankacılık Direktörü Yeliz Ataay Arıkök; “QNB Finansbank olarak, her zaman maddi ve manevi müşterilerimizin yanlarında olduk. EBRD ile imzaladığımız yeni kredi anlaşması bunun devamlılığı niteliğinde. Afetin etkilediği bölgelerimizdeki bireylere ve işletmelere yapılacak finansman desteğiyle depremden ötürü zarar gören hayatların yeniden toparlanmasına destek olmak bizim için çok önemli. Bu finansman ile bölgedeki işletme ve bireylerin yaralarını daha hızlı sarmalarına yardımcı olmayı, acil finansman ihtiyaçlarını karşılamayı ve bölgedeki sürdürülebilir refaha katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

EBRD Türkiye Finansal Kurumlar Başkan Yardımcısı Arthur Poghosyan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Banka olarak misyonumuzhayatları değiştirmek için yatırım yapmak, ancak bu kez hayatları yeniden inşa etmek için yatırım yaptığımızı söylemekten gurur duyuyorum. EBRD olarak sadece başarı günlerinde değil, kriz zamanlarında da Türkiye'deki özel sektörün yanında olmaya devam ediyoruz. Kalbimiz büyük kayıplar yaşayan bölge halkıyla birlikte ve QNB Finansbank'ın ortaklığıyla bu fonun, herkesin hak ettiği ekonomik refahı geri kazanma amacına hizmet edeceğinden eminiz."