QNB Sigorta/Kuriş: Önleyici sigortacılık geleceğin sigortası olacak

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ŞENAY ZEREN

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, sigorta sektörünün geleceği ve QNB Sigorta’nın büyüme dinamiklerine ilişkin EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtladı. Kuriş, 2026 yılının ilk yarısında müşteri sayılarının 8,5 milyona, hayat ve ferdi kaza branşlarında prim üretimi bazındaki pazar paylarının ise yüzde 8,67’ye yükseldiğini belirtti. Kuriş, pazar payını en fazla artıran üç şirketten biri olduklarını ifade etti.

Güçlü bankasürans modelinin, dijital kanallardaki erişim gücü ile yapay zekâ ve veri analitiği kullanılarak geliştirilen müşteri yolculuklarının gösterdikleri performansın dinamikleri arasında yer aldığını kaydeden Pınar Kuriş, “Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na yönelik artan talep büyümeyi destekliyor. Sağlık sigortasında üretimimizi üç yılda yaklaşık 6 kat artırdık. Önümüzdeki dönemde sağlık sigortaları, birikim sigortaları ve dijitalleşmeye öncelik vereceğiz. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Sağlık alanındaki beklenmedik hastalıklardan küresel krizlere kadar uzanan belirsizliklerin, sektörün yalnızca risk gerçekleştikten sonra devreye giren bir yapı olmasının ötesine geçmesini zorunlu kıldığını belirten Kuriş, "Bu kapsamda önleyici sigortacılığı geleceğin sigortacılığının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

“Pazar payını en fazla artıran üç şirketten biri olduk”

■ QNB Sigorta, 2026'nın ilk yarısında sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Bu sonuçların arkasındaki temel dinamikler neler oldu?

2026 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, müşteri odaklı büyüme stratejimizin ve güçlü iş modelimizin başarılı şekilde ilerlediğini gösteriyor. Sağlık, hayat ve ferdi kaza branşlarında toplam 10,66 milyar TL prim üretimine ulaşarak, yıllık bazda yüzde 53,6 büyüdük. Müşteri sayımız 8,5 milyona, hayat ve ferdi kaza branşlarında prim üretimi bazındaki pazar payımız yüzde 8,67'ye yükseldi, pazar payını en fazla artıran üç şirketten biri olduk.

Güçlü bankasürans modelimiz, dijital kanallardaki erişim gücümüz ve yapay zekâ ile veri analitiği geliştirdiğimiz müşteri yolculukları bu performansın dinamikleri arasında yer aldı. Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na yönelik artan talep de büyümemizi destekledi.

Sürdürülebilir büyümeyi, yalnızca finansal sonuçlarla değil, teknoloji ve güçlü hizmet deneyimiyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onlarla uzun vadeli güven ilişkisi kurmak olarak görüyoruz.

“Sağlık sigortasında üretimimizi 3 yılda yaklaşık 6 kat artırdık”

■ QNB Sigorta ağırlıklı olarak hayat ve sağlık branşlarında faaliyet gösteriyor. Son üç yılda bu alanlardaki büyümeyi ve müşteri talebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde hangi ürün ve iş alanlarını stratejik öncelik olarak görüyorsunuz?

Sağlık güvencesine ve uzun vadeli finansal planlamaya verilen önem son yıllarda artış gösteriyor. Sağlık farkındalığı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na güçlü talep ve erişilebilir çözümlere duyulan ihtiyaç, bu alanı büyütüyor. QNB Sigorta’nın sağlık branşındaki üretimi, 2023 yılının ilk 6 ayına kıyasla 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 6 katına çıkarak 117,6 milyon TL’den 707,1 milyon TL’ye yükseldi. Önümüzdeki dönemde de sağlık sigortaları, birikim sigortaları ve dijitalleşmeye öncelik verecek; müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş çözümler geliştireceğiz.

■ QNB Türkiye ve Enpara ekosistemiyle oluşturduğunuz banka sigorta modeli size nasıl bir rekabet avantajı sağlıyor? Bu yapının müşteri kazanımı ve erişim gücüne katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

QNB Türkiye ve Enpara ile oluşturduğumuz güçlü bankasürans yapısı, önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. QNB Türkiye'nin güçlü müşteri tabanı ile Enpara'nın dijital deneyimini bir araya getiren bu yapıyla; fiziksel ve dijital temas noktalarında kesintisiz deneyim sunuyoruz. Veri analitiği sayesinde ihtiyaçları daha doğru analiz ediyor, uygun ürünleri doğru zamanda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu yapıyı dijitalleşme yatırımlarımızla geliştirerek erişilebilir, kolay ve kişiselleştirilmiş bir sigortacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Son dönemde sıkça gündeme gelen "önleyici sigortacılık" yaklaşımı sektörde nasıl bir dönüşüm yaratıyor? Bu modelin hem sigorta şirketleri hem de ülke ekonomisi açısından sağlayacağı katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sağlık alanındaki beklenmedik hastalıklardan küresel krizlere kadar uzanan belirsizlikler, sektörün yalnızca risk gerçekleştikten sonra devreye giren bir yapı olmasının ötesine geçmesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda önleyici sigortacılığı geleceğin sigortacılığının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz.

Yapay zekâ, veri analitiği, giyilebilir teknolojiler ve dijital sağlık çözümleriyle sağlık riskleri daha erken tespit edilebiliyor, bireylere proaktif çözümler sunulabiliyor. Sigorta şirketleri de finansal güvence sağlayan kurumların ötesinde, daha sağlıklı bir yaşama katkı sunan çözüm ortakları haline geliyor. Dolayısıyla önleyici sigortacılık kavramının sağlık sisteminin yükünü azaltarak ve kaynakların verimli kullanımını destekleyerek ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Geleceğin sigortacılığında rekabet üç alanda yoğunlaşacak

■ Sigorta sektörünün önümüzdeki beş yılda en büyük dönüşümü hangi alanlarda yaşamasını bekliyorsunuz? Yapay zekâ, dijitalleşme, müşteri beklentileri ve yeni ürünler açısından nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?

Önümüzdeki beş yılda rekabetin müşteri deneyimi, yapay zekâ ve önleyici sigortacılık alanlarında yoğunlaşmasını bekliyoruz. Müşteriler artık yalnızca poliçe değil, ihtiyaçlarını anlayan ve hayatlarının farklı anlarında yanlarında olan bir deneyim istiyor.

Bu dönüşümde yapay zekâ ve veri analitiği, ihtiyaç analizinden risk değerlendirmesine kadar süreçleri daha etkin hale getirecek. Kişiselleştirilmiş ürünler, dijital satış kanalları ve bankacılık uygulamalarıyla entegre çözümler de müşteriye doğru zamanda ulaşmayı ve sigortaya erişimi kolaylaştıracak.