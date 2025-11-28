QNB Türkiye, 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

  1. Ekonomim
QNB Türkiye, uluslararası piyasalardan 2 yıl ve 3 yıl vadeli toplam 450 milyon dolar tutarında yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın yeni sendikasyon kredisine, vadesi gelen kredi tutarının 2 katını aşan 650 milyon dolardan fazla talep oluştu. QNB Türkiye, sendikasyon işlemini yüzde 175 yenileme oranı ile başarıyla tamamladı.

QNB Group’un iştiraki QNB Türkiye, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli kısmını bu yıl güçlü katılımla yenileyerek ve vadesini 2 ve 3 yıla çıkararak yeni bir başarıya imza attı. Böylece Banka, Türkiye bankacılık sektöründe ilk kez yalnızca uzun vadeli sendikasyon yapısı sunan dış borçlanmalara öncülük etti. İşlem kapsamında toplam maliyetler; 2 yıllık ABD doları dilimi için yıllık SOFR + %1,90, 3 yıllık ABD doları dilimi için yıllık SOFR + %2,15, 2 yıllık Euro dilimi için yıllık Euribor + %1,65 ve 3 yıllık Euro dilimi için yıllık Euribor + %1,90 seviyesinde gerçekleşti.

18 ülkeden 30 bankanın katılım sağladığı, yoğun ilgi gören QNB Türkiye sendikasyonunda 3 yeni bankanın uzun vadeli katılımı ve dijital bankaların gösterdiği ilgi de dikkat çekti. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK), sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank üstlendi.

QNB Türkiye’nin sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyonuna ilişkin odak alanları, 6 Şubat Depremi’nden etkilenen bölgelere sağlanan krediler ile QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun şekilde kullandırılan Mavi Kredilerden oluşuyor. Uzun vadeli sendikasyon yapısı sayesinde QNB Türkiye, dış finansmanını daha öngörülebilir bir zemine oturtarak ülke ekonomisine güçlü ve istikrarlı kaynak sağlamaya devam ediyor.

Yeni sendikasyon kapsamında sağlanan kaynakların, ağırlıklı olarak depremden etkilenen bölgelere yönelik finansman desteğine ve Mavi Krediler kapsamındaki reel sektör projelerine katkı sunması hedefleniyor. QNB Türkiye, bu uzun vadeli dış finansman yapısıyla ülkenin dış ticaretine ve ekonomik büyümesine kalıcı değer sağlamayı amaçlıyor.

