QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan: Faiz indirimleri, sektöre tam olarak yansımıyor

ŞENAY ZEREN

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, EKONOMİ Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

Ekim ayında IMF-Dünya Bankası toplantılarına katıldıklarını söyleyen Tan, IMF–Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda dünyadaki büyüme oranın önümüzdeki dönemlerde küçüleceğine dikkat çekildiğini belirtti ve “Dünya ekonomisi, 2024 yılında yüzde 3,3 büyüdü. 2025’te yüzde 3,2; 2026’da ise 3,1 büyüme bekleniyor. Dolayısıyla, büyümenin aşağı geleceği aşikâr. Peki, neden oluyor? Jeopolitik riskler, hiç tahmin edemeyeceğimiz yerlere geldi. Diğer taraftan, ticaret savaşlarının etkisi var ve tabii ki tarifeler… Küresel enfl asyonda 2023-2024 yıllarında aşağı doğru inen trend, tekrar kafasını yukarı kaldırdı. Artık, Merkez bankaları da bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor” dedi.

“TCMB ve Bakanlık sağlam adımlarla yoluna devam ediyor”

Konuşmasının devamında Türkiye ekonomisine yönelik görüşlerini detaylandıran Ömür Tan, en büyük konunun ‘enfl asyonla mücadele’ olduğunu belirtti. İşin başından beri hem TCMB’nin, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağlam adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Tan, “Tabii ki, içerde ve dışardaki gelişmelerle arada gecikmeler olabilir, ancak genel işleyişe baktığımızda olumlu görüyorum” şeklinde ekledi. Tan, enfl asyona yönelik yaptığı değerlendirmede, daha önce yıl sonu tahminlerinin yüzde 29,5 olduğunu söylerken, “Şimdi yüzde 32 seviyesine revize ettik” dedi.

“Enflasyonda bundan sonrası daha zor”

Ömür Tan, Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüyle ilgili olarak, “Faiz indirimlerinde tempo biraz düştü; ancak bunu normal karşılıyoruz. Merkez Bankası, daha çok faiz indirmesi gereken yerde daha çok, daha az faiz indirmesi gereken yerlerde daha az indiriyor” dedi ve ekledi: “Şunu da söylemek lazım: Bundan sonrası daha zor. Çünkü enfl asyonu yüzde 60’lardan yüzde 30’lara indirmekle, yüzde 30’lardan yüzde 10’lara indirmek arasında fark var. Enfl asyonun yapışkanlığı aşikar.” Tan, reel faizin pozitif tarafta kalmaya devam edeceğini, ancak bunun zamanla göreceli olarak aşağı doğru geleceğini belirtirken, “2026 yılının sonuna doğru, reel faiz ile enfl asyon arasındaki farkın kapanacağını düşünüyorum. Ancak, Türkiye reel faiz vermeye devam edecektir” dedi.

“NPL oranlarının aşağıya gelmesini beklemiyorum”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, sorunlu kredilere ilişkin de açıklamalarda bulunurken, “Beklentilerimiz paralelinde 2024 yılı son çeyrekte, bireysel kredi ve kredi kartlarında NPL (ödeme güçlüğü çeken kredi) oranlarında müthiş bir artış oldu ve yukarı doğru gitmeye devam etti. Bence, Türkiye bankacılık sektörü bu konuları iyi yönetiyor; inişli-çıkışlı dönemlerde neler yapılacağını tahmin edebiliyoruz. Bireysel kredi ve kredi kartlarında NPL oranları, şimdilik ortalamalarda duruyor” şeklinde açıkladı. Tan sözlerini şöyle sürdürdü: “Faiz indirimleri, sektöre tam yansımıyor. Bankacılık sektörüne de buradan giriş yaparsak, kredi üst limitleri bizi zorluyor. Kredi büyüme hedef üst limitlerinin, 2026 yılının ilk 6 ayı içerisinde kaldırılacağını düşünmüyorum. Diğer taraftan, hala uygulanan bazı regülasyonlar var; mesela gerçek kişiler için müşteri mevduatınızın yüzde 65’ini TL olarak tutmak durumundayız. Dolayısıyla, faiz indirimleri olsa da, mevduat faiz oranlarında aynı soğumayı görmüyoruz. Bu da, net faiz marjlarımızı çok sıkıştırıyor. Gerçekçi olmak gerekirse daha sıkışıktı. 2025 yılının ortası bizim net faiz marjlarının sıfıra yakın olduğu, hatta bazı bankalarda negatife düştüğü bir yerdeydi. Şimdi pozitife doğru gidiyor, ama biz buralara 5-6 ay önce gelinmesini bekliyorduk. Projeksiyonlarımız bu anlamda bozuldu, marjlarımız hala çok dar ve böyle olmaya bir süre daha devam edecek.”