QNB Türkiye’nin aktifleri 1,78 trilyon TL oldu

QNB Türkiye, reel sektöre sağladığı finansman desteğinin yanı sıra dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

30 Haziran 2025 itibarıyla, QNB Türkiye’nin toplam aktifleri 2024 yıl sonuna göre yüzde 19 artışla 1 trilyon 799 milyar 169 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net krediler yüzde 22 artarak 1 trilyon 59 milyar 389 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 17 artışla 961 milyar 642 milyon TL’ye yükseldi. Banka’nın 2025 yılı ilk yarıyıl net dönem kârı ise 21 milyar 922 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, “Stratejik önceliklerimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürürken, kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmaya, riskleri etkin bir şekilde yönetmeye ve müşterilerimize değer yaratan çözümler sunmaya odaklanıyoruz” dedi.

Banka’nın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuna da dikkat çeken Tan, “Müşteri odaklı dijital dönüşümümüz yalnızca teknolojik bir gelişim değil, aynı zamanda müşteri deneyimini yeniden tanımlayan bütüncül bir vizyonla şekilleniyor. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle bankacılığı her zamankinden daha sade, hızlı ve erişilebilir hale getirirken, 600 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizle sorumlu ve uzun vadeli büyümeyi desteklemeyi de sürdürüyoruz” dedi.

Yılın ilk yarısında hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik geliştirilen ürün ve hizmetlerle müşteri memnuniyetinin artırılmasına odaklanan QNB Türkiye, mikro ihracat yapan firmalara özel teşviklerden Dijital Köprü platformu aracılığıyla sunulan e-Fatura hizmetine kadar pek çok uygulamayla müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etti. Ayrıca yeni geliştirilen sadakat programlarıyla müşteri bağlılığına katkı sağlandı.

Kurumsal dayanıklılığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ülkemizde yaşanan depremler sonrasında coğrafi yedekleme ve iş sürekliliği planlarını hızlandıran QNB Türkiye, Ankara’da devreye alınan yeni genel müdürlük ofisiyle bu stratejik yaklaşımı somut bir adım haline getirdi. Banka, İstanbul merkezli kritik operasyonlarını Ankara ofisi ile yedekleyerek hizmet sürekliliğini güçlendirdi.

Toplumsal etki yaratmayı hedefleyen projelerini de kararlılıkla sürdüren Banka, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak ve teknolojiyi bilinçli kullanmalarını sağlamak amacıyla önemli organizasyonlara imza attı. Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Scratch Cup, bu yıl şimdiye kadarki en yüksek katılımla 52 şehirden 1.192 takıma ulaşırken; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve WWF-Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirilen Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı üçüncü kez düzenlendi ve toplamda 24 binden fazla öğrenciye erişim sağlandı.

QNB Türkiye, güçlü finansal performansı, uzun vadeli sürdürülebilirlik yaklaşımı ve topluma duyarlı projeleriyle ekonomiye ve topluma katkı sunmayı önümüzdeki dönemlerde de sürdürecek.