Qualcomm, Intel'i satın alma kararını seçim sonrasına bıraktı

Qualcomm Inc., Intel Corp.'u satın almayı değerlendirmeden önce, ABD'deki başkanlık seçim sonuçlarını beklemeyi tercih ediyor. Şirkete yakın kaynaklar, Qualcomm'un bu kararı alırken yeni yönetimin antitröst politikaları ve Çin'le olan ilişkilere yapacağı etkileri gözlemlemek istediğini belirtiyor.

Satın alma sürecinde daha net bir yol haritası belirlenecek

San Diego merkezli Qualcomm, antitröst düzenlemeler ve ABD'nin Çin ile ticaret ilişkilerindeki belirsizliklerin devam ettiğini vurgularken, bu büyük satın alma kararını yeni yönetimin politikalarına göre şekillendirecek. Kaynaklara göre, Qualcomm, Ocak ayında göreve başlayacak olan yeni başkanın ardından satın alma sürecine ilişkin daha net bir strateji belirlemeyi planlıyor.

Qualcomm ve Intel’in birleşmesi halinde, bu durumun ABD ve dünya çapındaki düzenleyici kurumların dikkatli incelemesine tabi tutulması bekleniyor. Özellikle Çin, her iki şirketin de geniş bir pazar payına sahip olması nedeniyle bu birleşmeyle ilgili ciddi kaygılar taşıyabilir.