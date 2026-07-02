Quantum Systems, 'Kamikaze Drone' üreticisi Stark ile birleşmeyi planlıyor

DENİZ GÜLDAĞ

Gözetleme amaçlı insansız hava araçları geliştiren Quantum Systems, kısa süre önce tamamladığı 1,2 milyar dolarlık finansman turunu, silah yatırımlarına karşı çıkan hissedarlardan ayrılmak için kullandı.

Quantum Systems'ın kurucu ortağı ve eş CEO'su Florian Seibel, söz konusu yatırım turunun şirketin hissedar yapısını “temizlediğini'' söyledi. Seibel, bu sayede şirketin ilk kez ölümcül silah teknolojileri geliştirmesinin önünün açıldığını ifade etti.

Seibel, şirketin gelecekteki yönelimi konusunda rahatsızlık duyan yatırımcılara çıkış fırsatı sunulduğunu belirterek, “Şirketin yeni konumundan dolayı kendini rahat hissetmeyen herkesin ayrılma şansı oldu” dedi.

Bu değişimin, Quantum Systems'ın taarruz kabiliyetine sahip füze sistemleri gibi alanlara girmesinin önünü açabileceğini söyleyen Seibel, aynı zamanda kurucu ortakları arasında yer aldığı kamikaze drone üreten start-up şirketi Stark ile olası bir birleşmeyi de gündeme getirdi.

Quantum Systems ile Stark'ın birleşmesi, Avrupa insansız hava aracı sektöründe önemli bir güç dengelerini sarsabilir. Böyle bir adımın, Almanya merkezli savunma teknolojisi şirketi Helsing'e karşı güçlü bir rakip ortaya çıkaracağı değerlendiriliyor.

Olası birleşme aynı zamanda Quantum Systems'ın ölçeğini ve sektördeki konumunu güçlendirebilir. Şirket, Avrupa'nın en büyük savunma teknolojileri şirketi olmayı hedeflerken, ilerleyen dönemde halka arz olmayıda planlıyor.