Raf fiyatları incelendi: 13 markaya 878 milyon lira ceza

Mehmet KAYA

Perakende ve hızlı tüketim sektöründe çok sayıda tedarikçi ve son tüketiciye satış yapan mağazalara yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Daha önce soruşturma geçiren ve benzer bir ihlal nedeniyle ceza verilen BİM Birleşik Mağazalar AŞ,, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ, Migros Ticaret AŞ, Şok Marketler Ticaret AŞ ve Yeni Mağazacılık AŞ (A101), bu soruşturma kapsamında da ihlali görülmekle birlikte, aynı kuruluş iki kez cezalandırılamaz ilkesi nedeniyle yeni bir ceza verilmedi. Kent Gıda’ya ilişkin ise yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

Bu kez tedarikçilere ceza yağdı

Diğer taraftan küresel büyük şirketlerin de aralarında bulunduğu hızlı tüketim malları tedarikçilerine toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Kurulun karar ve cezalarına karşı yargı yolu açık bulunuyor.



Rekabet Kurulu tarafından açıklanan cezalar şöyle:



• Coca-Cola: 272.159.349,36 TL



• Eti: 173.263.933,89 TL



• Pasifik Tüketim: 106.002.255,94 TL



• Pepsi: 92.506.885,85 TL



• Frito Lay: 87.954.615,82 TL



• Düzey Tüketim: 48.190.012,34 TL



• Red Bull: 25.711.530,05 TL



• Unmaş: 24.223.008,88 TL



• Şölen: 15.680.173,63 TL



• Haribo: 10.204.678,30 TL



• Kent Gıda: 8.775.984,66 TL



• Glaxosmithkline: 8.424.667,29 TL



• Doğanay: 5.553.551,61 TL.