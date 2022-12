Rafi Ay: Sayısallaşma ve yeşil dönüşümün bedelini işçiye ödetmeyiz

Takip Et

Mehmet KAYA

ANKARA - ÖZ İPLİK-İŞ 14. Genel Kurulu Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. “Değişime, Dönüşüme, Gelişime Köprü Sendika: Emeği ve Emekçiyi Korumak İçin Adil Geçiş” teması altında yapılan genel kurula, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e üye sendikaların genel başkan ve yöneticileri yanında, çok sayıda yabancı partner sendikalardan temsilci de katıldı. Genel Kurul divan başkanlığını ise HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız yaptı.

İşverenlere sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşüm uyarısı

Rafi Ay konuşmasında, sayısallaşmayla yüksek düzeyli otomasyonun başladığını, uluslararası anlaşmalara konu olan yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik uygulamalarının da bazı sektörlerde kapanmalara yol açmasının muhtemel olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde de bu etkiler görülmektedir. Bütün dünyada, emek kesiminin üzerindeki baskılar artmaktadır. Bu yeni dönemde sloganımız tektir: Hiç kimse geride kalmayacaktır. Emekçiler yerine makineler geldiğinde, yeşil dönüşüm için sektör kapatmalarının maliyetini emekçilerin ödemesini kabul etmeyiz. Şimdiye kadar hep birlikte ürettik, bundan sonra da emeğimizin karşılığını alacağız. Bu süreçten kârlı çıkacaklara sesleniyoruz: Bizimle birlikte yürümeden bu değişimler olmayacaktır. Bunu bilesiniz.” Dedi.

“İşkolunun en fazla üyeye sahip olma aşamasına gelindi”

Rafi Ay, enflasyon, gelir vergisi adaletsizliği, sayısallaşma, yeşil dönüşüm gibi sorunların, çalışma hayatının içinde çözülebilecek sorunlar olmadığını belirterek, bazıları uzun vadeli olan bu sorunların çözümünün güçlü sendikalarla mümkün olabileceğini belirtti. Bunun için örgütlenmeye ağırlık verdiklerini kaydeden Rafi Ay, “Kardeşlerim, mevcut sorunlar çalışma hayatının sorunu olmasının ötesine geçmiştir. İşçinin ekmeğini, alın terini korumak için, her zamankinden daha güçlü bir sendikaya, her zamankinden daha fazla, dayanışmaya, yoldaşlığa ihtiyaç var. ..Sizlere müjdeliyorum: Eli kulağında, işkolumuzun en fazla üyeye sahip sendikası oluyoruz. Ancak bu yetmez. Koşmamız gereken yeni hedefler var. İşkolumuzda 1 milyondan fazla emekçi çalışıyor. Hedefimiz, her bir çalışanı ÖZ İPLİK İŞ’te örgütleme, sendikamızı Türkiye’nin en büyük sendikası yapmaktır. Bu hedefe koşacağız. Yorulmadan, bıkmadan, koşacağız. Bu hedef, hak yolunda mücadele eden sendikamızın önceliğidir” diye konuştu.

Asgari ücret bu kadar konuşuluyorsa emek sorunu var demektir

Emek kesiminin yüksek enflasyon ve vergi adaletsizliğiyle yaşam zorluğu yaşadığını kaydeden ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Rafi Ay, ücretli çalışanların vergisinin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Dolaylı vergilerin ödeyicisinin de emekçiler olduğunu, KDV iadesi almayan tek kesimin ücretliler olduğunu anlatan Rafi Ay, “Aldığımız her ücret, birkaç ay içinde yüksek enflasyonla elimizden alınmaktadır. Ülkemizde en adaletsiz vergi türü olan, dolaylı vergilerin ağırlığı devam etmektedir. Üstelik, bu tür vergilerin iadesini alamayan tek kesim ücretlilerdir. Gelir vergisindeki adaletsizlik giderilmemiştir. Asgari ücretlinin ikinci vergi dilimine geçmesinin izahı yoktur. Asgari ücretin bu kadar konuşulduğu bir ortamda, emek sorunu var demektir. Asgari ücret bir sosyal koruma ücretidir. Oysa ülkemizde neredeyse ortalama ücret haline geldi. Bunun da açıklaması yoktur” dedi.

Rafi Ay, sendika olarak 1 milyondan fazla kişinin çalıştığı sektörde her bir çalışana ulaşmak ve örgütlemek için çaba harcayacaklarını belirterek, bunun sadece bir sayısal üstünlük, üye sayısı büyüklüğü anlamına gelmediğini, ağır sorunların çözümü için güçlü sendikalara ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ay genel kurul temasına vurgu yaparak, “ÖZ İPLİK-İŞ, bu yeni dönemde, emeğin değişimine, işin dönüşümüne köprü olacaktır. Bu köprüden bütün emekçiler geçecektir. Biz hiç bir kardeşimizi geride bırakmamak için köprü olacağız” dedi.