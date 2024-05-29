  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar transferini sonlandıracak
Takip Et

Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar transferini sonlandıracak

Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandıracağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar transferini sonlandıracak
Takip Et

Raiffeisenbank’ın Rusya’daki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, dolar cinsinden para transferi yapan muhabir bankaların gereksinimlerini değiştirdikleri belirtildi.

Söz konusu değişikliklere Raiffeisenbank’ın müdahale edemediğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle 10 Haziran’dan itibaren Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’ya ve diğer para birimlerinden yapılan transferlere dair herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği bilgisine de yer verildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise Batılı ülkelerin, Rusya’da faaliyet gösteren en büyük Avrupa bankalarından olan Raiffeisenbank’a, bu ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına yönelik baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Kontakt lens kullanımında nelere dikkat etmek gerekir?Kontakt lens kullanımında nelere dikkat etmek gerekir?Yaşam

 

Sivas'ta solunum zorluğu çeken kediye burun estetiği yapıldıSivas'ta solunum zorluğu çeken kediye burun estetiği yapıldıYaşam

 