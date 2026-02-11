Rakip firmanın oyuncak görsellerini paylaşan firmaya tazminat şoku! Yargıtay son noktayı koydu

Yıllardır oyuncak sektöründe faaliyet gösteren bir firma, rakip firmanın kendi patentli oyuncak görsellerini elindeki ürünleri satabilmek amacıyla sosyal medya hesabında kullandığını ileri sürerek tazminat talebiyle Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre davalı firma ise ürünlerin birebir taklit edilmediğini, tasarımlar arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti. Dosyanın taşındığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, tasarım hakkının ihlal edildiğini kabul etti ancak itibar tazminatının şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu talebi kaldırdı. Mahkeme, her dava için 7 bin 500 TL tazminata hükmetti.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise davalı firmanın Facebook hesabı üzerinden oyuncak görsellerini paylaştığını ve satışa sunduğunu, üstelik davalının iş yerinde yapılan incelemelerde bu oyuncaklara rastlanmadığını vurguladı. Daire, görsellerin sosyal medya üzerinden tanıtım ve satış amacıyla kullanılmasını ‘tasarım hakkına tecavüz’ saydı ancak ürünlerin fiilen satışta olmaması nedeniyle haksız rekabet oluşmadığına karar verdi. Yargıtay, yalnızca tasarım hakkına tecavüz yönünden değerlendirme yaparak, her dava için 15’er bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL tazminata hükmetti.