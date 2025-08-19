Ralli şampiyonu İskender Atakan’ın fabrikası icradan satışa çıktı



Motor sporları dünyasında başarılarıyla tanınan iş insanı İskender Atakan’a ait Nova Reklam şirketinin Gebze’deki fabrikasına ilişkin bazı hisseler için icra takibi başlatıldı. Satış ilanı, Gebze İcra Dairesi tarafından yayımlandı.

40 bin metrekarelik alana kurulu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Beynova mevkiinde bulunan fabrika, toplam 39 bin 771 metrekarelik arazi üzerine kurulu. Tesisin toplam kapalı kullanım alanı 29 bin 252 metrekare olarak belirtiliyor. Yapılar arasında fabrika binası, idari bölümler, iki adet bekçi kulübesi ve çeşitli depolama alanları yer alıyor.

Muhammen bedel 1 milyar liranın üzerinde

Patrolar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre İcradan satışa çıkarılan hisselerin toplam muhammen bedeli 1 milyar 49 milyon 574 bin 35 TL olarak açıklandı. Satış işlemleri kapsamında ilk ihale 4-10 Kasım tarihleri arasında, ikinci ihale ise 3-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İskender Atakan kimdir?

1953 yılında Kocaeli-Gölcük’te doğan İskender Atakan, İstanbul Siyasal Bilgiler Yüksekokulu mezunudur. Otomobil sporlarına 1972 yılında adım atan Atakan, yarış kariyeri boyunca 8 kez şampiyonluk yaşadı ve 97 yarışın 46’sında birinciliğe ulaştı. 1994 yılında yarış pistlerine veda ettikten sonra Marlboro-Mobil Yarış Takımı’nın direktörlüğünü üstlendi. Ardından kendi şirketi aracılığıyla Türkiye’de çok sayıda kupa organizasyonu düzenleyerek genç sporculara fırsat sundu.

Atakan, bugün Nova Group bünyesindeki Nova Reklam, Sinerji İnşaat, Metrozone ve Novatech şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor.