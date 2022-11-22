Ralliyi garantiye almak İçin 1.800 duvarı yıkılmalı

Evrim KÜÇÜK

ABD’de enflasyon beklentinin altında gelmesiyle yükseliş eğilimine giren ons altın 1.785 dolara çıktıktan sonra bu hafta 1.740 doların altına sarktı. Teknik göstergeler 2023’te yükselişlere işaret etse de, yakın vadede rallinin devam etmesi için 1.800 dolar bariyerinin aşılması gerekiyor. Bunun için de spekülatif yatırımcının ons altına ilgisinin artması gerekli. Zira yılbaşından bu yana dünya genelinde bireysel yatırımcının altın alımları güçlü artış gösterirken, altın ETF’leri gerilemiş durumda.

Geri çekilmeler yaşanabilir

Ons altın 3 ayın zirvelerine yakın hareket ediyor. Fed’den daha küçük faiz artırımı işaretleri gelmesi altına nefes aldırdı. Analistler, "Altın fiyatında 1.618 dolar/ons seviyesinden başlayan güçlü hareket yavaşladı. Şu anda bir konsolidasyon süreci yaşanıyor. ABD Dolarında yaşanmakta olan düzeltme altındaki yukarı hareket için güçlü bir katalizör olmayı sürdürüyor" diyor. Ancak yeniden 1.785 direnci aşılmadıkça yakın vadede düşüş ihtimali korunuyor. FXStreet'ten Haresh Menghani’ye göre olası geri çekilmelerde 1.745 doların altında 1.736 ve 1.715 dolar/ons destekleri bulunuyor.

Saxo Bank analisti Ole Hansen, Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 1.790 doların kilit nokta olduğuna dikkat çekerek, "Bu seviyenin üzerinde bir kırılmayı 200 günlük hareketli ortalama 1.805 doların üzerinde bir hareket ederse, gerçek değişim o zaman başlar" diyor.

Kurumsal ve bireysel yatırımcı ayrıştı

Ancak fiyatların ralli yapması için spekülatif yatırımcı desteği gerektiği belirtiliyor. Analistler kurumsal yatırımcıların temkinli olduğunu ve daha fazla kazanım elde etmenin zor olabileceğini söylüyor. Küresel altın ETF’lerindeki varlıkların büyüklüğü Nisan ayında ulaştığı yılın zirvesi 107 milyon onstan yüzde 12 düşerek 94 milyon ona gerilemiş durumda. Sadece kasımda 20 ton satış görülen altın ETF’lerinde, nisandan bu yana 53 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bireysel yatırımlar ise güçlü. Dünya Altın Konseyi'nden alınan verilere göre, daha çok bireysel yatırımcı ve merkez bankalarının tercih ettiği külçe ve sikke talebi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 36 artarak 351 ton olarak gerçekleşti.

TEKNİK ANALİZLERE GÖRE

‘2023’ün son çeyreğinde güçlü bir rekor gelebilir’

Gelecek yıl altında yükseliş beklentisi içindeki uzmanlar çoğalıyor. Sprott Global Resource Investments’ın CEO’su Rick Rule, gelecek yıl küresel ekonomide beklenen resesyonun yarattığı güvenli liman talebinin altını diğer tüm endüstriyel metallerden daha şanslı kılacağını iddia ediyor. FXEmpire.com’da yayınlanan analizde de ons altının Elliott dalga teorisi ve Fibonacci uzantısı çalışmalarına göre önümüzdeki yılın sonuna doğru ons altın fiyatının 2.088 dolarlık tarihi zirvesini geçebileceği öngörülüyor. Garry S. Wagner imzalı analizde, Elliott dalga teorisi ve Fibonacci yaklaşımına göre ons altının önümüzdeki yılın sonuna doğru 2.181 – 2.277 dolar aralığında konumlanması mümkün. Elliot dalga teorisi R.N. Elliott tarafından 1930’larda geliştirilmiş bir çalışma. Elliott’a göre finansal piyasaların genellikle rastlantısal bir görünüm verdikleri düşünülür ama gerçekte finansal piyasaların tekrar eden bir modelleri olduğu görülüyor. Fibonacci aracı ile ise bir varlıkta fiyat geri çekilmesi tamamlandıktan sonra o varlık fiyatının ne kadar uzağa gidebileceği tahmin çalışması yürütülür.